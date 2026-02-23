La Arrolladora Banda El Limón pospone show en Michoacán por crisis de seguridad

La incertidumbre que recorre el territorio nacional tras la caída de un importante líder criminal ha alcanzado las carteleras musicales del estado de Michoacán. La Arrolladora Banda El Limón se vio obligada a reprogramar el concierto que ofrecería este domingo en el municipio de Jacona, notificando la decisión apenas unos minutos antes de la hora prevista para el inicio. A través de un comunicado en video, los integrantes de la banda explicaron que, por razones de seguridad ajenas a su organización, la fecha se trasladará al próximo 27 de febrero en el marco de la Feria de las Fresas, priorizando el bienestar de sus seguidores y del equipo de trabajo.
La reacción de los fans no se hizo esperar en las plataformas digitales, donde predominó un sentimiento de alivio y apoyo hacia la agrupación por no exponer a la multitud en una jornada marcada por la inestabilidad. Los usuarios celebraron la prudencia de los músicos, quienes enfatizaron la importancia de mantener la calma y esperar a que las condiciones de movilidad en la región mejoren. Este ajuste en la gira es un reflejo del impacto directo que los bloqueos y alertas de seguridad en las carreteras están teniendo sobre la industria del entretenimiento en el centro y occidente de México.
Esta suspensión se suma a una cadena de cancelaciones en cadena que ha afectado a otros artistas internacionales y nacionales, como Kali Uchis en Guadalajara o elencos teatrales que han quedado atrapados en los cierres viales. La parálisis de eventos masivos responde al temor por las represalias y enfrentamientos derivados del operativo federal en Jalisco, lo que ha convertido el esparcimiento público en una actividad de alto riesgo en diversas entidades. Por ahora, el sector artístico se mantiene en vilo, monitoreando los reportes oficiales para determinar si el resto de las fechas programadas en la zona podrán llevarse a cabo de manera segura.