La Arrolladora Banda El Limón pospone show en Michoacán por crisis de seguridad

La agrupación sinaloense anunció el cambio de fecha de su presentación en Jacona, sumándose a la lista de artistas que han pausado sus actividades ante el clima de violencia en el país.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/02/2026 12:21 PM.
En Espectáculos y editada el 23/02/2026 12:19 PM.