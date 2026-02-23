Chispas en el estreno: "El Divo" y Kunno protagonizan la primera gran pelea en LCDLF

La convivencia en la sexta temporada de La Casa de los Famosos ha estallado mucho antes de lo previsto debido a un ríspido enfrentamiento entre Eduardo Antonio, conocido como "El Divo", y el creador de contenido Kunno. Lo que comenzó como una charla grupal sobre la dinámica de integración terminó en una batalla de egos cuando el joven influencer cuestionó la madurez y el profesionalismo de sus compañeros veteranos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Kunno insinuó que su propia actitud era superior a la de los demás, provocando una reacción inmediata del cantante cubano, quien no tardó en reclamar su jerarquía dentro de la industria del espectáculo.
La disputa subió de tono cuando "El Divo" lanzó dardos directos hacia el círculo cercano de Kunno, mencionando específicamente su amistad con la cantante Ángela Aguilar. Esta alusión personal enfureció al tiktoker, quien exigió a gritos que no se involucrara a personas ajenas a la competencia en las discusiones de la casa. Entre metáforas punzantes y reclamos de autenticidad, ambos participantes se enfrascaron en un duelo dialéctico que incluso derivó en cuestionamientos sobre sus orientaciones sexuales y etiquetas de identidad, un terreno que Kunno defendió como privado y fuera de lugar para la estrategia del juego.
El caos verbal solo pudo ser contenido gracias a la intervención de Sergio Mayer, quien asumió un rol mediador para evitar que la situación pasara a mayores. Sin embargo, el daño en la relación parece irreversible y los fragmentos de la pelea ya inundan las redes sociales, dividiendo la opinión de los televidentes entre quienes apoyan la trayectoria del presentador y quienes defienden la postura de la nueva generación de celebridades digitales. Con apenas una semana de encierro, esta rivalidad se perfila como el eje central de las próximas nominaciones, confirmando que la paz será un lujo escaso en esta edición.