Desde la distancia: Belinda pide por la paz de México tras la jornada de violencia

A miles de kilómetros de casa, la cantante y actriz Belinda se sumó a las voces de preocupación que recorren el mundo tras los eventos críticos del pasado 22 de febrero. Desde España, donde protagoniza las grabaciones de la serie "Carlota", la intérprete compartió un mensaje de fe y protección para su país a través de sus plataformas digitales. Con una imagen del lábaro patrio y una breve plegaria, la artista reflejó el sentir de la comunidad mexicana en el extranjero ante las noticias de los enfrentamientos y la inestabilidad que sacudieron diversas entidades federativas.
La inquietud de la cantante coincide con el despliegue de una violencia sin precedentes que alcanzó a 20 estados de la República. Tras el operativo militar en la sierra de Tapalpa, donde Nemesio Oseguera Cervantes perdió la vida durante un traslado aéreo, se contabilizaron más de 250 bloqueos carreteros y la quema de vehículos en arterias estratégicas. Esta respuesta coordinada de los grupos delictivos ha paralizado ciudades clave en Jalisco, Michoacán y Veracruz, forzando la suspensión de clases, el cierre de comercios y la cancelación de vuelos internacionales por motivos de seguridad.
Mientras Belinda continúa con sus compromisos laborales interpretando a la emperatriz Carlota de Habsburgo, el panorama en México sigue siendo de máxima alerta. El despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército se mantiene activo para evitar nuevos disturbios o una posible fragmentación interna de la estructura criminal tras la caída de su máximo dirigente. El gesto de la artista, aunque simbólico, resuena entre sus seguidores como un recordatorio del impacto que esta crisis tiene en la percepción global del país y en la identidad de quienes, aun lejos, mantienen sus raíces conectadas a la realidad nacional.