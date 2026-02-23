"El Divo" y Kunno encienden la polémica: una amistad externa desata el caos en el reality

La convivencia en La Casa de los Famosos 6 ha alcanzado su punto de ebullición prematuro debido a un choque frontal entre el carisma veterano de Eduardo Antonio, "El Divo", y la irreverencia digital de Kunno. Lo que detonó como una crítica del influencer hacia la supuesta falta de madurez de sus compañeros mayores, pronto se transformó en un intercambio de ataques personales que paralizó la casa de Telemundo. La disputa subió de tono cuando el cantante cuestionó el protagonismo del joven tiktoker, asegurando que su "brillo" propio opacaba los intentos de Kunno por destacar, marcando una clara división jerárquica entre ambas figuras del espectáculo.
El momento más crítico de la discusión ocurrió cuando Eduardo Antonio mencionó directamente a Ángela Aguilar, vinculando la lealtad de Kunno hacia la intérprete con actitudes de conveniencia. Esta alusión provocó el estallido del influencer, quien defendió con firmeza su derecho a proteger a sus amigos fuera del programa, insistiendo en que las figuras ajenas al juego no deben ser utilizadas como armas de ataque. La confrontación incluso derivó en debates sobre la identidad y orientación sexual, terreno en el que Kunno exigió respeto y cuestionó las etiquetas impuestas por el cantante, dejando claro que no permitiría que se utilizara su vida privada para generar contenido.
Tras el altercado, que requirió la mediación de Sergio Mayer para calmar los ánimos, Kunno buscó refugio con sus compañeras de habitación para reafirmar su orgullo por su círculo social y su decisión de no alimentar más la controversia sobre personas ausentes. Mientras tanto, en el exterior, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los seguidores de ambos bandos analizan cada palabra del conflicto. Esta fractura temprana en la convivencia sugiere que la estrategia de juego se verá profundamente afectada por el resentimiento, anticipando una temporada donde la lealtad personal será tan vigilada como las propias cámaras.