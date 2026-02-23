"El Divo" y Kunno encienden la polémica: una amistad externa desata el caos en el reality

...

El enfrentamiento entre el cantante y el influencer escaló hasta tocar fibras personales, obligando a otros habitantes a intervenir para evitar un desenlace mayor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/02/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 23/02/2026 09:31 AM.