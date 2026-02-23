Un episodio de vértigo aparta a Emmanuel de los escenarios: Mijares cumple en solitario

La gira "Twor’ Amigos" vivió un momento de incertidumbre este fin de semana en Jardines de México, Morelos, cuando Emmanuel sufrió una crisis de vértigo severa minutos antes de comenzar el espectáculo. La intensidad del episodio fue tal que el intérprete de "La chica de humo" se vio imposibilitado para subir al escenario, requiriendo su traslado inmediato a un hospital. Ante la emergencia, su eterno compañero Manuel Mijares asumió la responsabilidad del show por completo, ofreciendo una presentación en solitario frente a miles de asistentes que, si bien lamentaron la ausencia de Emmanuel, reconocieron el profesionalismo de Mijares para sacar adelante la noche.
El vértigo, a diferencia de un mareo común, es un trastorno del equilibrio que genera una sensación ilusoria de giro y que, en casos como el de Emmanuel, puede resultar totalmente inhabilitante. Según especialistas, el 54% de estos casos tiene un origen otológico, es decir, relacionado con el oído interno. El cantante, tras recibir el alta hospitalaria al día siguiente, tranquilizó a sus seguidores confirmando que ya se encuentra en recuperación y agradeció públicamente a Mijares por su apoyo. Hasta el momento, no se han reportado cambios en el resto del calendario de la gira, a la espera de que el artista recupere plenamente su estabilidad.
Este incidente destaca la vulnerabilidad que representa este padecimiento, que puede afectar desde niños hasta adultos mayores, siendo en estos últimos más complejo debido al fallo combinado de los sistemas de equilibrio. El diagnóstico preciso entre un origen periférico o central es fundamental, ya que el 70% de los pacientes logra controlar los síntomas con tratamiento médico y ajustes en la dieta. Por ahora, el público se mantiene pendiente de la evolución de Emmanuel para verlo de regreso en lo que ha sido una de las giras más exitosas y longevas del espectáculo latino.