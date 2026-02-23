Un episodio de vértigo aparta a Emmanuel de los escenarios: Mijares cumple en solitario

El icónico cantante de 70 años tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Morelos, lo que ha puesto bajo la lupa las causas de este trastorno incapacitante.

