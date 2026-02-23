"Está bien perro": El Gallo Elizalde narra 25 horas de angustia en narcobloqueos

Mientras el discurso oficial desde Palacio Nacional intentaba transmitir calma, la realidad en las carreteras del occidente del país contaba una historia muy distinta. Francisco “El Gallo” Elizalde se convirtió en la voz de cientos de ciudadanos varados al relatar la odisea que vivió durante más de un día en el tramo carretero a la altura de La Barca. Atrapado entre bloqueos y con el eco de tiroteos recientes, el cantante sinaloense denunció que la situación distaba mucho de estar bajo control, describiendo un ambiente de alta tensión donde la incertidumbre por nuevos enfrentamientos superaba cualquier garantía de seguridad gubernamental.
La discrepancia entre la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum —quien aseguró que las Fuerzas Armadas habían restablecido el orden— y el testimonio directo de Elizalde puso en evidencia la magnitud de la crisis. Con 25 horas detenido en el asfalto, el intérprete subrayó que la violencia desatada tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes no fue un episodio aislado, sino una parálisis sistémica que afectó a 16 estados. A pesar del peligro, destacó la solidaridad de los civiles que se acercaron a repartir alimentos entre los conductores atrapados, un contraste humano frente al caos provocado por la quema de vehículos y las acciones coordinadas del crimen organizado.
Este incidente se suma a la ola de cancelaciones y afectaciones que han golpeado al sector del entretenimiento, desde la suspensión de conciertos de figuras como Kali Uchis y La Arrolladora Banda El Limón, hasta el resguardo forzado de elencos teatrales. El testimonio de "El Gallo" Elizalde resuena como una cruda advertencia sobre la fragilidad de la movilidad en el país ante la respuesta del CJNG, dejando claro que, aunque las arterias viales comiencen a liberarse, el miedo y la desconfianza de quienes vivieron la crisis en primera línea tardarán mucho más en disiparse.