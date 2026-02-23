Inseguridad en Jalisco obliga a cancelar el concierto de Kali Uchis en Guadalajara

...

La promotora Ocesa anunció la suspensión del evento programado para este domingo en el Auditorio Telmex, citando circunstancias ajenas a la producción tras la ola de violencia en el estado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/02/2026 11:35 AM.
En Espectáculos y editada el 23/02/2026 11:33 AM.