Inseguridad en Jalisco obliga a cancelar el concierto de Kali Uchis en Guadalajara

La incertidumbre que atraviesa el occidente del país ha alcanzado también a la industria del entretenimiento. Este domingo 22 de febrero, los seguidores de Kali Uchis recibieron la noticia de que su presentación en el Auditorio Telmex no se llevaría a cabo, una decisión tomada apenas unas horas antes de que la artista subiera al escenario. Aunque el comunicado oficial emitido por Ocesa se limitó a señalar "circunstancias ajenas" a la cantante y al recinto, la suspensión coincide con el clima de extrema tensión y los operativos de seguridad que se han desplegado en la zona metropolitana tras confirmarse el fallecimiento de un importante líder criminal en la región.
El contexto de alerta máxima en Jalisco, derivado del operativo militar que terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, ha provocado bloqueos y disturbios que dificultan la logística y seguridad de eventos masivos. Ante este panorama, la organización priorizó la integridad del público y el personal, sumándose a la lista de actividades suspendidas en el estado debido a la activación de protocolos de emergencia. Hasta el momento, la intérprete de "Telepatía" no ha compartido un mensaje personal en sus redes sociales, dejando la comunicación oficial en manos de los organizadores del tour.
Respecto a la recuperación del dinero de las entradas, la empresa informó que los reembolsos se procesarán de acuerdo con la forma de pago original. Quienes realizaron su compra de manera digital verán el monto reflejado automáticamente en sus cuentas, mientras que aquellos que adquirieron sus boletos en ventanilla deberán acudir directamente a las taquillas del Auditorio Telmex en los próximos días. Esta cancelación se suma a la atmósfera de parálisis que vive Guadalajara, donde la prioridad absoluta de las autoridades y prestadores de servicios sigue siendo el resguardo de la ciudadanía frente a posibles represalias violentas.