Jennifer López celebra la mayoría de edad de sus gemelos con un emotivo tributo

...

La "Diva del Bronx" conmemoró los 18 años de Emme y Max rescatando anécdotas del día de su nacimiento y reafirmando la incondicionalidad de su vínculo familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/02/2026 10:47 AM.
En Espectáculos y editada el 23/02/2026 09:58 AM.