Julio César Chávez aclara Fake news sobre chip naltrexona y muerte de Julián Figueroa

...

El exboxeador aclaró que sus declaraciones sobre el uso de implantes para adicciones fueron malinterpretadas y defendió la seguridad de estos tratamientos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/02/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 23/02/2026 09:09 AM.