Sean Penn rompe su racha en los BAFTA: gana su primer trofeo por "One Battle After Another"

La 79.ª edición de los premios de la Academia Británica, celebrada en Londres, marcó un hito definitivo en la trayectoria del veterano Sean Penn. Tras décadas de ser uno de los rostros más respetados de la industria cinematográfica, el intérprete finalmente logró conquistar su primer BAFTA gracias a su papel como el Coronel Steven J. Lockjaw en el drama bélico One Battle After Another. A pesar de haber sido nominado en el pasado por actuaciones icónicas en filmes como Mystic River y Milk, el reconocimiento del Reino Unido le había resultado esquivo hasta este domingo, cuando la crítica y sus colegas se rindieron ante la intensidad dramática de su más reciente trabajo.
La película, que llegó a la ceremonia como la gran favorita con un total de 14 nominaciones, ha consolidado a Penn como un contendiente imparable en la actual temporada de premios. Su interpretación ha sido elogiada por la complejidad emocional y la profundidad que aporta a una narrativa que combina la acción con una aguda crítica social, elementos característicos del cine de Paul Thomas Anderson. Este triunfo no solo salda una deuda histórica de la academia londinense con el actor californiano, sino que también agita las predicciones de cara a los próximos Premios Oscar, donde la cinta se perfila como la rival a vencer en las categorías principales.
En las plataformas digitales, los entusiastas del cine celebraron lo que muchos consideran un reconocimiento tardío pero necesario para un artista que ha sabido reinventarse a través de los años. El impacto de One Battle After Another ha resonado a nivel global, logrando un equilibrio poco común entre el éxito comercial y el aplauso de los especialistas. Con este galardón bajo el brazo, Sean Penn refuerza su estatus de leyenda activa, demostrando que su versatilidad sigue siendo una de las herramientas más poderosas del Hollywood contemporáneo en su búsqueda por contar historias que sacudan al espectador.