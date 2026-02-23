Sean Penn rompe su racha en los BAFTA: gana su primer trofeo por "One Battle After Another"

...

El actor de 65 años se alzó con el premio al Mejor Actor de Reparto en una noche histórica para la cinta dirigida por Paul Thomas Anderson.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/02/2026 10:59 AM.
En Espectáculos y editada el 23/02/2026 10:04 AM.