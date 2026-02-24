Adiós a Héctor Zamorano: luto en la música por la partida del ex académico

...

La comunidad artística y los seguidores del emblemático reality show despiden al cantante veracruzano, quien falleció a los 47 años tras enfrentar complejos desafíos de salud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/02/2026 03:42 PM.
En Espectáculos y editada el 24/02/2026 03:56 PM.