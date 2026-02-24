Adiós a Héctor Zamorano: luto en la música por la partida del ex académico

El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Héctor Zamorano, recordado con cariño por ser uno de los pioneros que integró la primera generación de La Academia. La noticia fue oficializada por TV Azteca a través de un sensible mensaje donde la televisora extendió sus condolencias a la familia del intérprete veracruzano, quien a sus 47 años dejó un vacío profundo entre los seguidores que lo acompañaron desde su debut televisivo a principios de la década de los dos mil.
La partida del cantante ha destapado una realidad dolorosa sobre los años que siguieron a su fama inicial, marcados por una batalla persistente contra problemas de salud física y emocional. Según testimonios compartidos en el programa Ventaneando, Zamorano atravesaba un cuadro de depresión que se sumó a las complicaciones de una enfermedad crónica que padecía desde hace tiempo. Sus excompañeras y amigas cercanas, Estrella Veloz y Wendolee Ayala, confirmaron visiblemente afectadas que el artista no logró superar estas crisis pese a su lucha constante.
En medio del pesar, Wendolee recordó a Héctor como una figura cuya calidez humana dejó una huella imborrable en quienes compartieron el sueño de la música con él. La cantante subrayó que la vida después del reality no fue sencilla para todos, y en el caso particular de Zamorano, existieron presiones y vivencias personales que el intérprete prefirió mantener alejadas del ojo público. Este inesperado adiós cierra un capítulo importante en la historia de la televisión nacional, dejando atrás el recuerdo de un hombre que, a pesar de las dificultades, siempre será recordado por su talento y su paso por la generación fundadora.