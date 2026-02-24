Alfredo Adame impacta al revelar un inesperado encuentro íntimo con Laura Bozzo

...

Tras años de una enemistad que llegó a los tribunales, el polémico actor aseguró haber dejado atrás los conflictos con la conductora peruana de una forma sorprendente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/02/2026 10:01 AM.
En Espectáculos y editada el 24/02/2026 10:15 AM.