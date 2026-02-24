David Velasco de Porter abre debate tras disturbios por la caída de "El Mencho"

...

El vocalista cuestiona la responsabilidad de la música en la crisis de seguridad actual, generando una fuerte división de opiniones entre colegas y seguidores sobre el impacto de la narcocultura.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/02/2026 04:11 PM.
En Espectáculos y editada el 24/02/2026 04:23 PM.