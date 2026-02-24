La influencer María Julissa desmiente nexos con el "Mencho" tras viralización de fotos falsas

La creadora de contenido, conocida como la "Barbie beisbolista", aclaró que las imágenes donde aparece con el fallecido líder criminal fueron fabricadas con inteligencia artificial para dañarla.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/02/2026 05:37 PM.
En Espectáculos y editada el 24/02/2026 05:39 PM.