La influencer María Julissa desmiente nexos con el "Mencho" tras viralización de fotos falsas

El nombre de la influencer María Julissa se volvió tendencia en plataformas digitales tras ser vinculada erróneamente con Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Ante la propagación de rumores que la señalaban como la pareja sentimental del capo, la joven publicó un video y un comunicado oficial para deslindarse por completo de cualquier actividad ilícita. La creadora de contenido, quien cuenta con millones de seguidores interesados en el béisbol y los autos, calificó como falsas las publicaciones que sugerían que su supuesta relación ayudó a las autoridades a localizar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La controversia escaló debido a la difusión de fotografías donde se le veía presuntamente abrazada al narcotraficante o portando equipo táctico con siglas delictivas. María Julissa explicó de forma tajante que estas imágenes son ediciones digitales creadas con inteligencia artificial, una herramienta que, según sus palabras, está siendo utilizada para generar desinformación y causarle un daño personal profundo. La influencer pidió a su comunidad reportar este tipo de contenido malintencionado y enfatizó que su estilo de vida es ajeno a la situación de violencia que atraviesa el país, instando a sus seguidores a consultar únicamente canales oficiales.
La confusión surgió a raíz de los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se detalló que el seguimiento a la verdadera pareja del capo fue clave para el operativo en Tapalpa. Aunque el General Ricardo Trevilla Trejo confirmó que localizaron al "Mencho" rastreando a su círculo cercano, no existe ningún vínculo real entre la "Barbie beisbolista" y la investigación federal. Mientras la situación legal del caso continúa su curso, María Julissa intenta retomar su agenda habitual de entrevistas con deportistas y contenido sobre moda, buscando cerrar un capítulo de acoso digital provocado por noticias fabricadas.