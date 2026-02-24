Neon Genesis Evangelion anuncia nuevo proyecto con Yoko Taro al frente

Tras tres décadas de misterios, robots gigantes y dilemas filosóficos, Neon Genesis Evangelion ha sacudido al mundo del anime al anunciar un nuevo proyecto oficial. La noticia se dio a conocer durante el festival conmemorativo por los 30 años de la serie, confirmando que la historia de los pilotos que enfrentan a los Ángeles tendrá una nueva entrega tras sus dos cierres previos. Aunque los detalles específicos sobre la trama se mantienen bajo un estricto sello de confidencialidad, la producción ha advertido que tomará medidas legales ante cualquier filtración, manteniendo en vilo a una comunidad de seguidores acostumbrada a las narrativas complejas.
El mayor foco de entusiasmo para esta producción es la incorporación de Yoko Taro, el aclamado director de videojuegos detrás de la saga NieR: Automata. Conocido por su estilo narrativo poco convencional y su enfoque en la moralidad y la muerte, Taro se perfila como el aliado perfecto para la atmósfera de Evangelion. Su trayectoria, marcada por finales múltiples y una profunda exploración de la psicología humana, sugiere que esta nueva etapa de la franquicia conservará el rigor intelectual y la excentricidad que la convirtieron en una obra de culto desde su debut en los años noventa.
A pesar de los rumores que circulan en redes sociales sobre un posible protagonismo de Asuka, el equipo creativo ha preferido no confirmar ninguna línea argumental todavía. Lo que sí es un hecho es la reunión de talentos de alto nivel, incluyendo nombres habituales de la franquicia y la música de Keiichi Okabe, colaborador frecuente de Taro. Este nuevo capítulo no solo celebra el legado de una de las series más influyentes del género mecha, sino que abre la puerta a una reinterpretación que promete desafiar nuevamente las expectativas de los espectadores en todo el mundo.