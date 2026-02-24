Paul Stanley termina en el hospital tras unas vacaciones de excesos en Italia

El conductor relató con humor cómo el agotamiento físico y la falta de descanso durante un viaje europeo lo llevaron directo a urgencias al volver a México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/02/2026 05:22 PM.
En Espectáculos y editada el 24/02/2026 05:28 PM.