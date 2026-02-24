Paul Stanley termina en el hospital tras unas vacaciones de excesos en Italia

Durante una reciente emisión del programa Miembros al Aire, Paul Stanley compartió una anécdota personal que comenzó como una escapada romántica por Europa y terminó en una sala de emergencias. El presentador explicó a sus compañeros de set que, tras una intensa estancia en Sicilia junto a su pareja, Joely Bernat, el ritmo desenfrenado de celebraciones, gastronomía y falta de sueño comenzó a pasarle factura. Lo que inicialmente parecía una resistencia física inagotable se transformó en un cansancio extremo que se manifestó de forma crítica durante las escalas de su vuelo de regreso, obligándolo a buscar atención médica inmediata tras aterrizar en la capital mexicana.
Al ingresar al nosocomio con síntomas de debilidad generalizada, los especialistas procedieron a estabilizarlo con suero y a realizarle diversos estudios para determinar el origen de su malestar. Stanley recordó con ironía las indicaciones de los doctores y mencionó que, además del agotamiento evidente, le diagnosticaron apnea del sueño, un padecimiento que suele agravarse por el estilo de vida. Fiel a su estilo crítico y mordaz, el conductor sugirió que en el entorno hospitalario a veces se tiende a involucrar a múltiples especialistas para elevar los costos del diagnóstico cuando no existe una patología clara, aunque reconoció que su estado físico en ese momento era realmente preocupante.
La charla derivó en una reflexión grupal sobre las presiones físicas que enfrentan los hombres con el paso del tiempo y las expectativas en la vida en pareja. Stanley aprovechó el espacio para enviar un mensaje a las mujeres sobre la responsabilidad biológica masculina, señalando con humor que el cuerpo no siempre responde con la misma intensidad. El resto del elenco, integrado por Facundo, Mau Nieto y Jean Duverger, se sumó a la conversación comparando la vitalidad sexual con las largas filas de una montaña rusa, coincidiendo en que, después de los cuarenta años, los periodos de recuperación son inevitablemente más prolongados y pausados.