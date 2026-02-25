Se acabó la amistad: Wendy Guevara revela por qué cortó lazos con Kimberly Irene

...

La ganadora de "La Casa de los Famosos" señaló que la falta de lealtad frente a las acusaciones de la expareja de Kimberly fue el detonante para terminar una relación de años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/02/2026 10:45 AM.
En Espectáculos y editada el 25/02/2026 09:20 AM.