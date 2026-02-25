Se acabó la amistad: Wendy Guevara revela por qué cortó lazos con Kimberly Irene

Wendy Guevara ha puesto punto final a las especulaciones sobre su distanciamiento con Kimberly Irene, "La más Preciosa", confirmando que la relación de amistad está totalmente fracturada. Según relató la influencer, el conflicto escaló debido a las falsas acusaciones de Óscar Barajas, exesposo de Kimberly, quien señaló a Wendy como la responsable de incitar a su amiga al consumo de alcohol. El verdadero malestar de Guevara no surgió del señalamiento externo, sino de la actitud de Kimberly, quien no intervino para defenderla ni aclarar que sus acciones eran responsabilidad propia, lo que Wendy interpretó como una traición a la confianza que compartían desde la infancia.
El vínculo, que nació en las calles de León, Guanajuato, y se consolidó en la viralidad digital, parece haber llegado a un punto sin retorno debido a la evolución de sus carreras y sus entornos personales. Wendy, quien actualmente triunfa en la obra de teatro "El Tenorio Cómico", explicó que la decisión de alejarse fue un acto de autocuidado, priorizando rodearse de personas que le aporten positividad. Aunque reconoce que el cariño persiste por los años compartidos, subrayó que ya no se siente en deuda con Kimberly y que cada una ha tomado caminos distintos, incluso con representaciones y equipos de trabajo separados.
En un plano más personal, Guevara también aprovechó para aclarar otros temas legales, descartando cualquier demanda contra Marlon Colmenarez tras el incidente de la supuesta falsificación de su firma para la compra de un vehículo. Con una actitud renovada, la creadora de contenido aseguró que sus experiencias pasadas la han convertido en una mujer más precavida y enfocada en su trabajo, el cual le ha permitido adquirir sus propios bienes sin necesidad de mirar atrás. Para mantener la humildad ante el éxito masivo, Wendy destacó que regresar constantemente a sus raíces en León es lo que le permite no perder el piso y recordar siempre de dónde viene.