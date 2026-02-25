Adrián Marcelo rechaza oferta millonaria de Poncho de Nigris y aviva su guerra de declaraciones

La tensión entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris ha alcanzado un nuevo punto de ebullición tras la negativa del regiomontano a participar en el evento de boxeo Ring Royale. Durante una reciente emisión de su podcast "Hermanos de Leche", Marcelo respondió con dureza a la propuesta económica de cuatro millones de pesos lanzada por De Nigris, aclarando que dicha suma no era una petición hacia él, sino una oferta previa de terceros. Con su característico estilo provocador, el conductor subió la apuesta al afirmar que, de aceptar un enfrentamiento directo con su colega, el costo por su participación ascendería a los ocho millones de pesos, evidenciando que la relación entre ambos está lejos de una tregua.
El conflicto no se limitó únicamente al reto deportivo, pues Marcelo aprovechó el espacio para cuestionar la vigencia mediática de De Nigris, señalando que su estilo de promoción pertenece a décadas pasadas. En su intervención, también arremetió contra la actual ola de programas de telerrealidad en México, asegurando que su participación previa en este tipo de formatos "descompuso" la esencia de los shows, restándoles atractivo para la audiencia. El influencer no escatimó en críticas hacia otras figuras de la industria como Mario Bezares y Sergio Mayer, a quienes señaló por seguir vinculados a proyectos que, según su visión, carecen de frescura y relevancia en el panorama digital actual.
Esta rivalidad tiene raíces profundas que se remontan a un altercado físico y verbal ocurrido en agosto de 2025 en el Aeropuerto de la Ciudad de México, un episodio que quedó registrado en video y se volvió viral rápidamente. Mientras Poncho de Nigris mantiene su postura de llevar el conflicto al cuadrilátero bajo reglas de exhibición con careta y tres asaltos, Adrián Marcelo parece más enfocado en deslegitimar la trayectoria de su oponente desde las plataformas de streaming. Por ahora, el esperado encuentro en el Ring Royale permanece en el aire, mientras la audiencia digital sigue de cerca este cruce de egos que define gran parte de la conversación en el entretenimiento nacional.