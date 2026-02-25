Anime perdió un titán: fallece Satoshi Mori, fundador de Gift‑O‑Animation

La industria del anime enfrenta una pérdida significativa con el fallecimiento de Satoshi Mori, una figura central cuyo impacto profesional definió el rumbo de importantes franquicias contemporáneas. La noticia fue difundida oficialmente por el estudio Kinema Citrus a través de sus plataformas digitales, donde se detalló que el creativo se encontraba librando una batalla contra una enfermedad desde hace algún tiempo. Aunque su círculo cercano y los comunicados corporativos han optado por mantener la privacidad respecto a la causa exacta de su muerte ocurrida el pasado 20 de febrero, la comunidad internacional ha reaccionado con pesar ante la partida de un estratega fundamental para la animación nipona.
El legado de Mori es vasto y se cimentó bajo una visión empresarial y artística que lo llevó a fundar el estudio Gift-o'-Animation en 2015, donde ejerció como su primer presidente. Su trayectoria estuvo intrínsecamente ligada al éxito de la marca Bushiroad, donde asumió roles determinantes como productor y director jefe en las diversas adaptaciones televisivas de Cardfight!! Vanguard. Su capacidad para gestionar proyectos complejos y liderar equipos de trabajo le permitió ganarse el respeto de sus colegas, estableciendo estándares de calidad que elevaron la competitividad de las producciones en las que participó activamente durante la última década.
Más allá de sus funciones ejecutivas, la huella de Mori permanece en la memoria de los aficionados gracias a su colaboración técnica en series de gran calibre y reconocimiento global. Su firma como director de episodios en obras aclamadas como Made in Abyss y The Rising of the Shield Hero demuestra la versatilidad de un profesional que no temía involucrarse en los procesos creativos más minuciosos. La familia del ejecutivo ha confirmado su partida agradeciendo las muestras de afecto recibidas, mientras el sector reconoce su labor incansable no solo en la creación de contenidos, sino también en la formación de nuevas generaciones que continuarán su labor en los estudios de animación.