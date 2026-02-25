Christian Nodal rompe el silencio y arremete contra Cazzu tras la polémica con Rauw Alejandro

El enfrentamiento mediático entre Cazzu y Rauw Alejandro ha tomado un nuevo e inesperado giro con la intervención de Christian Nodal. El sonorense decidió utilizar su canal de difusión para responder a los reclamos de la argentina, quien recientemente arremetió contra el reggaetonero por una frase en el tema "Rosita" que alude al historial sentimental del mexicano. Lejos de conciliar, Nodal defendió la libertad creativa dentro del género urbano y aseguró que la mención en la canción no era un ataque hacia la madre de su hija, sino una mofa directa hacia su propia fama de "enamoradizo". Según el intérprete, se requiere de un análisis mínimo para entender que la referencia es una comparación exagerada típica de la industria y no una declaración moral.
Uno de los puntos más álgidos de su mensaje fue el reclamo directo sobre el manejo de la maternidad en el ojo público. Nodal fue tajante al solicitar que no se utilice la figura de su hija, Inti, para reforzar narrativas o como un "escudo" en disputas profesionales. El artista enfatizó que los temas sagrados, como los hijos, deben quedar fuera del espectáculo y que cualquier inconformidad derivada de amistades o letras musicales debería resolverse de manera privada mediante una conversación directa. Para el cantante, involucrar a la menor en este tipo de pleitos solo contribuye a un "show" innecesario que dista mucho de una comunicación madura entre las partes involucradas.
En medio de la tensión, el exponente regional mexicano también aprovechó para actualizar su situación respecto a la custodia de la pequeña. Reveló que sus abogados continúan trabajando para encontrar una solución legal regulada y justa, manifestando su impaciencia por volver a convivir con su hija. Mientras Cazzu guarda silencio tras estas declaraciones y sus seguidores debaten en redes sociales, Nodal concluyó haciendo un llamado a sus fanáticos para que no se desgasten en conflictos de la farándula, argumentando que existen problemas globales mucho más urgentes que una controversia generada por una canción de reggaetón.