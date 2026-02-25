Crista Montes rompe el silencio con un emotivo mensaje para su hija Gala

El conflicto entre Gala Montes y su madre, Crista, ha sumado un capítulo inesperado en las redes sociales tras años de distanciamiento y acusaciones públicas. Crista Montes sorprendió a sus seguidores al publicar una antigua imagen junto a la actriz, acompañada de una sentida reflexión sobre su batalla contra el cáncer iniciada hace casi una década. En su mensaje, la empresaria aseguró que su decisión de sobrevivir a la enfermedad fue motivada por sus hijas, un gesto que muchos interpretan como un intento de acercamiento emocional en medio de un historial marcado por rupturas laborales y confrontaciones mediáticas que escalaron tras el paso de la joven por un conocido programa de telerrealidad.
La relación entre ambas se deterioró drásticamente cuando Gala decidió prescindir de los servicios de su madre como mánager, lo que detonó una serie de desacuerdos económicos y personales. La tensión alcanzó su punto máximo con acusaciones de agresiones físicas y la polémica participación de Crista en entrevistas donde aceptó beneficios económicos por hablar de la vida privada de su hija. Estos inciden es, sumados a las diferencias ideológicas y personales expuestas ante la opinión pública, han mantenido a madre e hija en una parálisis comunicativa que, hasta ahora, parecía definitiva para el entorno cercano de la familia.
Más allá de la nostalgia, Crista Montes también aprovechó para pronunciarse sobre el actual éxito profesional de Gala en la obra teatral "Malinche". En un mensaje cargado de firmeza, afirmó que el carácter y la fuerza que la actriz despliega sobre el escenario son herencia directa de sus enseñanzas y de su propia personalidad. Aunque reconoció que no estaría presente en el teatro, subrayó que su esencia habita en cada gesto de su hija. Hasta el momento, Gala Montes ha optado por el silencio, sin emitir respuesta alguna ante estas declaraciones que reabren el debate sobre una posible, aunque compleja, reconciliación.