El DJ Odymel atribuye a un trastorno de sueño las acusaciones de conducta sexual indebida

...

El productor suizo Antoine Lauffer, figura del hard techno europeo, rompió el silencio tras ser señalado en redes sociales alegando que padece sexsomnia para explicar los hechos denunciados.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/02/2026 05:40 AM.
En Espectáculos y editada el 25/02/2026 05:44 AM.