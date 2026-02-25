Luto en la familia de Martin Short: fallece su hija Katherine a los 42 años

El entorno del actor confirmó el deceso ocurrido en Los Ángeles, una tragedia que sacude nuevamente la vida del comediante tras décadas marcadas por pérdidas personales significativas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/02/2026 06:36 AM.
En Espectáculos y editada el 25/02/2026 06:45 AM.