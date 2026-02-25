Luto en la familia de Martin Short: fallece su hija Katherine a los 42 años

La comunidad artística de Hollywood acompaña en su dolor al actor Martin Short tras confirmarse la muerte de su hija mayor, Katherine Hartley Short, ocurrida este 23 de febrero. La mujer de 42 años fue localizada sin vida en su residencia de Hollywood Hills, en un incidente que las autoridades de Los Ángeles investigan como un presunto suicidio tras hallar indicios de una herida autoinfligida. A través de un breve comunicado, los representantes del protagonista de "Only Murders in the Building" expresaron que la familia se encuentra devastada y solicitaron respeto total a su privacidad para enfrentar este proceso por la pérdida de quien recordaron como una fuente de luz y alegría.
Katherine, quien fue adoptada por Short y su fallecida esposa Nancy Dolman, desarrolló una carrera dedicada al bienestar ajeno como trabajadora social clínica con licencia. Con una sólida formación académica en Psicología y una maestría por la Universidad del Sur de California, enfocó sus esfuerzos profesionales en el combate al estigma de las enfermedades mentales y el apoyo comunitario en diversas clínicas. Su fallecimiento representa un golpe demoledor para el comediante, cuya vida ha estado atravesada por la tragedia desde temprana edad, tras haber perdido a su hermano, a ambos padres antes de cumplir los 20 años y a su esposa en 2010 a causa de un cáncer prolongado.
A pesar del profundo impacto de la noticia, el equipo de producción de Short no ha confirmado si se cancelarán las presentaciones de comedia que el actor tiene programadas este fin de semana en Milwaukee y Minneapolis junto a su colega Steve Martin. Por ahora, el intérprete ha optado por el silencio, refugiándose en su círculo cercano, mientras el ámbito profesional destaca el legado humano de Katherine en el campo de la salud mental. Este suceso pone de relieve las reflexiones que el propio Short compartió en el pasado sobre la resiliencia y los "músculos" emocionales desarrollados para enfrentar las constantes decepciones y duelos que han marcado su trayectoria personal.