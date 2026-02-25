Nick Reiner se declara "no culpable" por el asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y Michel

El caso que estremeció a la industria cinematográfica ha dado un paso decisivo en los tribunales de California. Nick Reiner, hijo menor del legendario director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer, se declaró formalmente no culpable de dos cargos de asesinato en primer grado. Durante la audiencia celebrada este lunes, el joven de 31 años se limitó a confirmar que comprendía sus derechos procesales, tras haber permanecido bajo custodia sin fianza desde el pasado 14 de diciembre, fecha en que sus padres fueron hallados sin vida en su residencia de Brentwood. El proceso llega a esta instancia después de una serie de complicaciones con su defensa técnica, que incluyeron la renuncia inesperada de su primer abogado y la posterior asignación de una defensora pública.
La estrategia de la defensa podría centrarse en la salud mental del acusado, debido a sus antecedentes diagnosticados de esquizofrenia y problemas crónicos de adicción. Fuentes cercanas al caso sugieren que Nick se encontraba bajo un tratamiento psiquiátrico severo que pudo haber sido alterado semanas antes del crimen, lo que abriría la posibilidad de una declaración de no culpabilidad por razón de locura bajo las leyes de California. Esta línea legal buscaría demostrar que, al momento del ataque con arma blanca, el imputado no tenía la capacidad de distinguir entre el bien y el mal ni de comprender la naturaleza de sus actos, un argumento complejo que será evaluado conforme avance el juicio.
El panorama judicial para el heredero de los Reiner es crítico, pues los cargos enfrentan agravantes por el uso de un arma blanca que podrían derivar en cadena perpetua o incluso en la pena de muerte. El fiscal del distrito, Nathan Hochman, señaló que su oficina aún analiza si solicitará la pena capital, un proceso que requiere un rigor extremo y la evaluación exhaustiva de factores atenuantes. Por ahora, Nick Reiner permanecerá detenido hasta el próximo 29 de abril, día en que se llevará a cabo la audiencia preliminar para determinar si existe evidencia suficiente para proceder con un juicio formal que defina su destino.