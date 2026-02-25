Robert De Niro endurece su discurso contra Donald Trump: "Es un enemigo del país"

El legendario actor tildó de "enfermiza" la gestión del mandatario y realizó un enérgico llamado a la ciudadanía para detener lo que considera una destrucción de los valores democráticos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/02/2026 09:15 AM.
En Espectáculos y editada el 25/02/2026 08:35 AM.