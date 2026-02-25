Shakira busca un lugar histórico en el Rock & Roll Hall of Fame 2026

El camino hacia la inmortalidad musical ha comenzado para Shakira, quien por primera vez aparece en la prestigiosa lista de nominados para ingresar al Rock & Roll Hall of Fame en su edición 2026. La inclusión de la barranquillera no es un hecho menor; representa un avance contundente en la apertura de una institución que, durante décadas, priorizó a artistas anglosajones. Al compartir espacio con leyendas de la talla de Iron Maiden, Mariah Carey y Oasis, la nominación de la cantautora subraya su impacto global y la evolución del concepto de "rock" hacia una visión más diversa e integradora de la influencia cultural.
Para ser parte de este selecto grupo, la organización establece un rigor histórico estricto: el artista debe haber publicado su primer material comercial al menos 25 años antes de la nominación. En esta generación 2026, el comité ha seleccionado a 17 candidatos que abarcan desde el post-punk de Joy Division/New Order hasta el hip-hop de Wu-Tang Clan. Este abanico de géneros demuestra que el reconocimiento va más allá de las ventas o la popularidad inmediata, enfocándose en la huella permanente que cada músico ha dejado en la estructura de la música popular a lo largo del tiempo.
El proceso de selección entra ahora en una fase crítica donde más de mil expertos, entre historiadores, periodistas y músicos ya inducidos, emitirán su voto junto a la participación del público a través de una boleta colectiva. Aunque el apoyo de los fans es un termómetro vital de la pasión popular, la decisión final recae en el juicio de la industria sobre la excelencia artística. El veredicto definitivo se dará a conocer en abril de 2026, fecha en la que se confirmará si Shakira logra cruzar el umbral del Salón de la Fama en su primer intento o si deberá esperar una nueva oportunidad.