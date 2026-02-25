Shakira busca un lugar histórico en el Rock & Roll Hall of Fame 2026

La estrella colombiana encabeza una lista de 17 nominados que incluye a figuras como Phil Collins y Joy Division, marcando un hito para la música latina.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/02/2026 11:37 AM.
En Espectáculos y editada el 25/02/2026 12:21 PM.