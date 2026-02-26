Asesinan a Julio César, acordeonista de Grupo Arraigado, en calles de Culiacán

La tarde de este miércoles, la violencia en Sinaloa cobró la vida de Julio César, integrante fundamental de la agrupación sinaloense Grupo Arraigado. El ataque ocurrió a plena luz del día, cerca de las 16:30 horas, cuando el músico circulaba en una camioneta de modelo reciente por el Paseo Niños Héroes. Según los reportes preliminares, hombres armados le cerraron el paso y abrieron fuego de manera directa, provocando que el artista perdiera la vida de forma instantánea al volante de su vehículo, el cual quedó encendido sobre la vialidad ante el asombro de los testigos.
Al lugar de los hechos arribaron corporaciones de seguridad y peritos de la Fiscalía estatal, quienes recolectaron diversos casquillos de arma corta esparcidos en la escena del crimen. Aunque los paramédicos intentaron brindar auxilio, solo pudieron confirmar que el joven ya no presentaba signos vitales; más tarde, sus familiares acudieron para realizar la identificación oficial. El incidente resalta por su ubicación, pues la zona del Malecón Viejo ha sido escenario de otros atentados de alto impacto en semanas recientes, lo que mantiene en alerta a la población y a las autoridades locales.
Grupo Arraigado es conocido en la escena musical por su repertorio de corridos vinculados a figuras del Cártel de Sinaloa, bajo el sello Loyalti Music. Hasta el momento, sus compañeros de banda han guardado silencio en redes sociales, mientras la investigación oficial sigue curso sin que se reporten detenidos o un móvil claro detrás de la ejecución. Este homicidio se suma a una preocupante lista de agresiones contra artistas del regional mexicano, en un contexto de inseguridad que continúa golpeando con fuerza a los exponentes de la música norteña en la región.