Asesinan a Julio César, acordeonista de Grupo Arraigado, en calles de Culiacán

...

El músico fue interceptado por sujetos armados mientras conducía por el Malecón Viejo, sumando una nueva tragedia al entorno del género regional mexicano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/02/2026 05:28 AM.
En Espectáculos y editada el 26/02/2026 05:31 AM.