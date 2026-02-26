Cazzu aclara su relación con Bad Bunny tras los dardos de Christian Nodal

El escenario mediático se encendió nuevamente tras el estreno de la canción "Rosita", cuya letra incluye referencias directas a Christian Nodal. En medio de este revuelo y de las recientes declaraciones del cantante sonorense sobre las dificultades para ver a su hija, Cazzu reapareció públicamente en Argentina para poner fin a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Bad Bunny. La artista calificó al "Conejo Malo" como un "tipazo", desestimando cualquier tipo de fricción profesional o personal con él, a pesar de que el boricua figura entre los compositores del polémico tema que desató la furia de su exejecutivo.
Durante una charla en el espacio "Tapados de Laburo", la cantante detalló cómo fue su reciente reencuentro sobre el escenario en Buenos Aires, donde interpretaron juntos el éxito "Loca". Cazzu explicó que, contrario a lo que dictan las teorías de redes sociales, no existía una comunicación fluida entre ellos desde hacía años. La argentina enfatizó que el encuentro fue meramente profesional y espontáneo, aclarando que ni siquiera realizaron ensayos previos en conjunto antes de su aparición especial, lo que refuerza la idea de un respeto mutuo basado en su trayectoria compartida en el género urbano.
Esta aclaración llega en un momento crítico, justo cuando Nodal sugirió públicamente que terceras personas habrían interferido en su relación con la madre de su hija. Aunque muchos internautas intentaron señalar a Bad Bunny como el tercero en discordia debido a su antigua cercanía, Cazzu fue tajante al señalar que pasaron mucho tiempo sin saber nada el uno del otro. Con estas declaraciones, la intérprete busca marcar distancia de los conflictos legales y sentimentales que la rodean, enfocándose en su carrera y dejando claro que su vínculo con el astro boricua es de cordialidad y admiración profesional.