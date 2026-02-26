Cazzu aclara su relación con Bad Bunny tras los dardos de Christian Nodal

...

La "Jefa del Trap" rompió el silencio sobre su reciente encuentro con el puertorriqueño y respondió a las especulaciones de una supuesta rivalidad o romance.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/02/2026 08:38 AM.
En Espectáculos y editada el 26/02/2026 08:50 AM.