DJ Mami se lanza contra Christian Nodal: lo llama "miserable" y cuestiona su rol de padre

La disputa entre Christian Nodal y Cazzu ha alcanzado un nuevo nivel de hostilidad tras la intervención de DJ Mami, una de las figuras más influyentes de la música urbana en Argentina y amiga cercana de la rapera. El conflicto, que se reavivó por una mención en la canción "Rosita" de Rauw Alejandro, derivó en un crudo intercambio de acusaciones públicas sobre la crianza de su hija, Inti. Mientras Nodal utilizó sus canales de difusión para negar el abandono y calificar de "irracionales" las peticiones económicas de Cazzu, DJ Mami respondió de forma contundente en sus redes sociales, acusando al sonorense de utilizar inteligencia artificial para redactar sus mensajes y de no haber visto a la pequeña en más de un año.
El detonante de esta nueva entrega de la "telenovela" mediática fue un verso que comparaba una boda rápida con el matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar, gesto que el mexicano celebró compartiendo imágenes inéditas de su enlace en Roma. Cazzu, por su parte, rompió el silencio con un texto titulado "Tiradera", donde más que hablar de un engaño, denunció lo que llamó "Crónica de un abandono" hacia su hija. Nodal no tardó en defenderse, asegurando que la madre de la niña utiliza la maternidad como un "escudo" y cuestionando por qué, si recibe altas sumas de dinero a través de financieras, se proyecta públicamente una narrativa de desamparo económico.
El respaldo hacia la cantante argentina ha sido masivo dentro del género urbano, con figuras como La Joaqui y Rosalía manifestando su solidaridad ante lo que consideran pactos de complicidad masculina. Por otro lado, Rauw Alejandro intentó desmarcarse de la polémica asegurando que él no escribió la frase conflictiva, mientras que Nodal insiste en que no se le permite ejercer su vínculo paterno de manera justa. Entre reclamos por transferencias bancarias y críticas a la exposición de la menor, la brecha entre ambos artistas parece irreconciliable, dejando el futuro de la convivencia familiar en manos de los tribunales argentinos.