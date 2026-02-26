Emiliano Aguilar rompe el silencio tras recibir amenazas de muerte en redes sociales

La tranquilidad de Emiliano Aguilar se vio interrumpida recientemente tras denunciar una serie de mensajes violentos que buscaban amedrentarlo en su actual residencia en Jalisco. A través de una transmisión en sus redes sociales, el cantante de música urbana detalló que, durante meses, un usuario persistente le envió advertencias directas sobre atentar contra su vida y localizarlo en puntos específicos del estado. Lejos de ocultarse, el primogénito de la dinastía Aguilar decidió exponer la situación para evidenciar el acoso del que son objeto las figuras públicas en el entorno digital.
El momento de mayor tensión en su relato ocurrió cuando Emiliano confesó haber retado a su presunto agresor a un encuentro frente a frente para aclarar las hostilidades. "Le dije: '¿dónde andas, carnal? Hay que vernos'", narró el artista, explicando que acudió a la cita pactada, pero el sujeto nunca se presentó. Con esta anécdota, el músico buscó demostrar que muchos de los ataques que recibe provienen de personas que se escudan en el anonimato de una pantalla y que, al momento de sostener sus palabras en la realidad, optan por desaparecer.
A pesar de la gravedad de los textos recibidos, el rapero aseguró a sus seguidores que no vive con temor ni piensa modificar su rutina o su carrera artística. Aguilar minimizó las amenazas al calificarlas como "puros comentarios" de gente que busca notoriedad, subrayando que su postura seguirá siendo firme y transparente ante sus críticos. Mientras algunos de sus fans le piden extremar precauciones debido al clima de inseguridad, él insiste en que no se dejará intimidar por advertencias virtuales que, a su juicio, no tienen intención de concretarse en el mundo físico.