Emiliano Aguilar rompe el silencio tras recibir amenazas de muerte en redes sociales

El rapero e hijo de Pepe Aguilar reveló que intentó encarar a su acosador en persona para demostrar que las intimidaciones digitales carecen de fundamento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/02/2026 05:47 AM.
En Espectáculos y editada el 26/02/2026 05:53 AM.