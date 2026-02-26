Mägo de Oz cancela su show en León tras la caída de "El Mencho"

El panorama de violencia que atraviesa México tras la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes ha impactado directamente en la agenda cultural del país. La agrupación de rock Mägo de Oz anunció oficialmente la cancelación de su concierto programado para el próximo 27 de marzo en la Motofiesta León, citando la falta de garantías de seguridad para sus seguidores y su equipo de trabajo. A través de un comunicado emitido este miércoles, los músicos españoles expresaron su tristeza por interrumpir su gira en una nación que consideran su segundo hogar, pero subrayaron que la integridad física de los asistentes es una prioridad innegociable frente a los recientes disturbios vinculados al crimen organizado.
La decisión del grupo surge tras la notificación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que validó el fallecimiento del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El capo, conocido como "El Mencho", fue abatido el pasado 22 de febrero durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en una zona residencial de Tapalpa, Jalisco. Al ser uno de los fugitivos más buscados a nivel internacional y liderar una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el tráfico de estupefacientes y extorsión, su caída ha generado una ola de inestabilidad en diversas regiones clave de tránsito y seguridad en el territorio mexicano.
Ante este escenario de incertidumbre, los intérpretes de "Fiesta Pagana" apelaron a la prudencia y enviaron un mensaje de aliento a su audiencia mexicana, pidiendo a sus fans mantenerse a salvo hasta que las condiciones de paz permitan un reencuentro sobre los escenarios. La banda enfatizó que, aunque su música siempre ha sido un canto a la libertad, en esta ocasión el respeto a la vida los obliga a realizar una pausa necesaria en su camino por México. Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos de vigilancia ante posibles reacciones de la estructura criminal que lideraba Oseguera Cervantes.