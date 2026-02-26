Mägo de Oz cancela su show en León tras la caída de "El Mencho"

La banda española suspendió su participación en la Motofiesta 2026 debido a la crisis de seguridad desatada por la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/02/2026 08:21 AM.
En Espectáculos y editada el 26/02/2026 08:24 AM.