Pati Chapoy lanza duras críticas contra Cazzu tras nuevas polémicas con Christian Nodal

El conflicto mediático entre Christian Nodal y Cazzu ha escalado tras las mordaces declaraciones de Pati Chapoy, quien durante la última emisión de su programa arremetió contra la "Nena Trampa". La controversia se reavivó a raíz de una canción de Rauw Alejandro y Jhayco que alude al cantante sonorense, provocando que este último publicara una fotografía junto a su esposa, Ángela Aguilar. Ante la reacción pública de Cazzu sobre la delgada línea entre lo privado y lo comercial, Chapoy fue tajante al señalar que la argentina supuestamente utiliza su estabilidad emocional como una herramienta de promoción personal.
La periodista de espectáculos afirmó que resulta contradictorio que la artista se queje de la exposición cuando, bajo su óptica, ha sido ella misma quien ha capitalizado sus crisis personales para consolidar su imagen en México. El panel del programa analizó las recientes letras y publicaciones de la sudamericana, sugiriendo que el contenido de su música aborda indirectas que hoy critica cuando vienen de terceros. Incluso, Chapoy llegó a ironizar comparando el estilo de Cazzu con el perfil dramático de la legendaria actriz Libertad Lamarque, insinuando que la rapera adopta un rol de victimización frente a las cámaras.
Por otro lado, los conductores defendieron la actitud de Nodal, interpretando su respuesta en redes sociales como una broma interna y restándole peso a la molestia de su expareja. Según la visión del programa, la incomodidad de la cantante se habría reactivado tras ver la armonía de la nueva relación del músico, lo que ha devuelto el foco de atención a la tensa dinámica familiar que mantienen. Mientras el debate continúa en redes sociales, la postura de la conductora estrella de TV Azteca deja claro que, para algunos sectores de la prensa, la narrativa de la artista argentina carece de la neutralidad que ella misma reclama.