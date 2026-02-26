Rauw Alejandro rompe el silencio tras la polémica mención a Christian Nodal en su nuevo tema

...

El cantante puertorriqueño ofreció una explicación pública luego de que un verso de la canción "Rosita" fuera interpretado como una traición hacia su colega y amiga Cazzu.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/02/2026 05:53 AM.
En Espectáculos y editada el 26/02/2026 06:00 AM.