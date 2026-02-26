Rauw Alejandro rompe el silencio tras la polémica mención a Christian Nodal en su nuevo tema

La reciente colaboración musical entre Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco ha desatado una tormenta diplomática en la escena urbana debido a una línea que alude al polémico matrimonio de Christian Nodal. El verso "Yo me voy y me caso contigo a lo Nodal" fue recibido por Cazzu y sus seguidores como una ofensa directa, considerando la tensa separación que la argentina vivió con el mexicano y las acusaciones de desatención hacia su hija, Inti. Para muchos, la frase romántica de la canción valida la narrativa de Nodal, lo que fracturó la percepción de lealtad que existía entre los artistas caribeños y la rapera sudamericana.
Ante el aluvión de críticas y señalamientos de "invalidación emocional", Rauw Alejandro recurrió a sus redes sociales para deslindarse de cualquier intención maliciosa. A través de un mensaje estructurado, el intérprete aclaró que él no fue el autor de la frase en cuestión y que, al grabarla, no la percibió como una falta de respeto hacia nadie. Asimismo, enfatizó que guarda un cariño especial por Cazzu y que la sigue considerando una amiga a pesar del tiempo transcurrido, lamentando que el contexto artístico de la obra fuera interpretado bajo una luz negativa por parte del público y de la propia involucrada.
La respuesta de la audiencia ha sido dispar, dividiéndose entre quienes aceptan la aclaración del artista y quienes consideran que su explicación es un intento de evadir la responsabilidad ética sobre el contenido de su música. Mientras algunos usuarios en plataformas digitales lo tachan de cómplice por no haber modificado la letra antes de su lanzamiento, su base de seguidores destaca el valor de haber dado la cara frente al escándalo. Este episodio no solo pone a prueba las relaciones personales dentro de la industria, sino que vuelve a colocar bajo el microscopio la vida privada de Nodal en medio de su actual etapa sentimental.