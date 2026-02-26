El Teatro de la Ciudad se viste de gala para honrar la leyenda de María Victoria

En una noche cargada de nostalgia y lentejuelas, el recinto de Donceles celebró la trayectoria de la icónica artista con un espectáculo gratuito de burlesque y música en vivo.

Yelitza Espinoza el 26/02/2026 04:55 AM.
En Espectáculos y editada el 26/02/2026 05:00 AM.