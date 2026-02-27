Reo acusa a Carmen Salinas de integrar culto con sacrificios rituales

Según sus declaraciones, Alberto fue contratado por personas del gobierno para cometer actos que calificó como "sucios", entre ellos el robo de niños en situación de calle para entregarlos a figuras de la política y la farándula.
Afirmó que Salinas, a pesar de proyectar una imagen de devota católica, formaba parte de este círculo y solicitaba menores para usarlos en rituales, riéndose de su imagen pública como seguidora de la Virgen de Guadalupe.
Las declaraciones generaron gran impacto, pero fueron censuradas en el video oficial: fragmentos con los nombres de los señalados fueron eliminados o volvieron inaudibles. Usuarios rescataron partes originales, que se volvieron virales.
Hasta el momento, no existe evidencia que respalde las acusaciones, y las autoridades no han emitido declaraciones al respecto. El caso ha reabierto debates sobre abusos de poder y redes de explotación en México.