Emiliano Aguilar defiende a Cazzu en medio de polémica con Christian Nodal

La controversia se reavivó tras una supuesta alusión de Rauw Alejandro en su canción "Rosita", que muchos interpretaron como una referencia al conflicto entre Cazzu y Nodal. La frase fue compartida por Julieta Cazuchelli en redes sociales, desatando una ola de especulaciones y comentarios cruzados.
Emiliano no dudó en posicionarse. Con su estilo directo, defendió a Cazzu y lanzó duras críticas contra quienes la han criticado públicamente. Aunque la postura podría afectar el entorno familiar, especialmente a su hermana, Aguilar fue enfático en su apoyo.
En redes, los usuarios celebraron su postura. Muchos le pidieron una colaboración con Cazzu, mientras otros destacaron su lealtad. "Te queremos ver con Cazzu en la tarima", fue uno de los comentarios más repetidos.
La situación entre Cazzu y Nodal, relacionada con la madre de su hija Inti, sigue generando reacciones. Aunque no hay declaraciones confirmadas, las indirectas y supuestas alusiones mantienen en vilo a los seguidores de la música latina.