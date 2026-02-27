Emiliano Aguilar defiende a Cazzu en medio de polémica con Christian Nodal

...

Emiliano Aguilar salió en defensa de la cantante argentina Cazzu tras las recientes polémicas con Christian Nodal, a quien presuntamente aludió Rauw Alejandro en una canción. A través de Instagram, el hermano de Ángela Aguilar expresó su apoyo y criticó a quienes la han atacado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/02/2026 01:16 PM.
En Espectáculos y editada el 27/02/2026 01:53 PM.