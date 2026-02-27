Eric Dane recibe emotivo homenaje en 'Grey's Anatomy'

La serie 'Grey's Anatomy' rindió un sentido tributo a Eric Dane tras su fallecimiento a los 53 años por complicaciones de la ELA. El homenaje incluyó un montaje de su personaje Mark Sloan y una versión de 'Chasing Cars', canción emblemática de la serie. Dane, conocido como 'McSteamy', dejó huella en la trama médica desde la segunda temporada.

