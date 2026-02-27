Eric Dane recibe emotivo homenaje en 'Grey's Anatomy'

El reconocimiento, ubicado al cierre del episodio, consistió en un montaje de poco más de un minuto con escenas icónicas del doctor Mark Sloan, personaje interpretado por Dane desde la segunda temporada. Conocido como 'McSteamy', Sloan se convirtió en uno de los rostros más queridos de la serie.
La secuencia fue acompañada por una versión de 'Chasing Cars', interpretada por Tommee Profitt & Fleuries. La canción es un símbolo emocional de la serie desde su uso en el final de la segunda temporada y suele reservarse para despedidas significativas.
Dane se incorporó al elenco en 2006 y destacó por su carisma y complejidad como cirujano plástico. Su personaje tuvo una estrecha amistad con Derek Shepherd y estuvo envuelto en un intenso triángulo amoroso con Addison Montgomery.
Mark Sloan murió en la octava temporada tras un accidente aéreo, pero Dane regresó en apariciones especiales. Su legado perdura no solo en 'Grey's Anatomy', sino también en proyectos recientes como 'Brilliant Minds' y la tercera temporada de 'Euphoria', que finalizó antes de su muerte.
El homenaje funcionó como un cierre simbólico para un actor cuya trayectoria quedó marcada por la televisión contemporánea. Dane presuntamente continuó trabajando hasta sus últimos meses, incluso interpretando a un paciente con ELA en una serie que aborda temas neurológicos.