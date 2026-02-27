Famosos que asistirán a los Actor Awards 2026

Según confirmó la revista Variety, estarán presentes estrellas como Gwyneth Paltrow, Jenna Ortega, Delroy Lindo, Odessa A’zion, Viola Davis y Andy Garcia. También asistirá Sean Astin, actual presidente de SAG-AFTRA.
La ceremonia premiará lo mejor del desempeño actoral del año. One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, lidera con siete nominaciones, récord histórico en la entrega. Entre sus candidatos figuran Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor.
En cine, Sinners de Ryan Coogler y los dramas Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme competirán por mejor elenco. En televisión, The Studio de Apple encabeza las nominaciones, seguida por Landman y The Diplomat.
Los Actor Awards se han consolidado como un termómetro clave para predecir los ganadores de los Óscar en categorías de actuación.