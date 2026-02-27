Famosos que asistirán a los Actor Awards 2026

Gwyneth Paltrow, Viola Davis, Jenna Ortega y otros grandes nombres de Hollywood presuntamente asistirán a los Actor Awards 2026, uno de los eventos más esperados antes de la ceremonia de los Óscar.

Yelitza Espinoza el 27/02/2026 01:15 PM.
27/02/2026 02:00 PM.