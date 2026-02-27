Gorillaz estrena nuevo disco 'The Mountain': así puedes escucharlo

...

Gorillaz lanzó este 27 de febrero 'The Mountain', su noveno álbum de estudio, tras años de silencio. El disco, grabado en múltiples países y con colaboraciones en cinco idiomas, refleja el espíritu innovador del proyecto virtual liderado por Damon Albarn.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/02/2026 11:41 AM.
En Espectáculos y editada el 27/02/2026 11:42 AM.