Gorillaz estrena nuevo disco 'The Mountain': así puedes escucharlo

Compuesto por 15 canciones, 'The Mountain' explora un extenso paisaje sonoro con instrumentos y ritmos adictivos. Según un comunicado, el álbum es una 'música mística' que captura el espíritu colaborativo del grupo.
La narrativa del disco ubica a los miembros virtuales —Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2D y Noodle— en India, tras llegar a Bombay con pasaportes falsos, presuntamente facilitados por un contacto de Murdoc en Nueva York.
El álbum fue producido por Gorillaz, James Ford, Samuel Egglenton, Remi Kabaka Jr. y Bizarrap en Orange County. Las grabaciones tuvieron lugar en Studio 13 de Londres y Devon, así como en varias locaciones internacionales: Bombay, Nueva Delhi, Rajasthan, Varanasi, Ashgabat, Damasco, Los Ángeles, Miami y Nueva York.
Una de las características más destacadas es la diversidad lingüística: artistas colaboran en árabe, inglés, hindi, español y yoruba, reforzando el carácter global del proyecto.
El arte visual del álbum, creado por Jamie Hewlett, muestra a los miembros del grupo en India, trabajando en el disco. Las ilustraciones, dibujadas a mano, estarán disponibles como libro y colección de impresiones de 12x12.
Liderado por Damon Albarn, exvocalista de Blur, Gorillaz continúa revolucionando la escena musical con métodos virtuales y narrativas complejas. El álbum ya está disponible en plataformas digitales y formatos físicos.