Hija de Carmen Salinas reacciona a acusaciones de rituales

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Plascencia Salinas expresó su incomodidad y rechazó categóricamente los señalamientos. Aseguró que el detenido, identificado como Alberto, carece de principios y buscaba fama al mencionar a su madre.
"No quiero seguirle el juego, pero tampoco puedo quedarme callada", afirmó. Reveló que ya analiza acciones legales tras regresar de un viaje previamente planeado.
Además, criticó a Saskia Niño de Rivera por permitir que su madre fuera expuesta sin fundamento. Por su parte, Infante mostró escepticismo, destacando la devoción religiosa de Carmen Salinas, lo que haría improbables tales prácticas.
"Mi mamá era una mujer de fe, no de oscuridad", enfatizó la hija de la icónica actriz.