Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, quiere ser cantante como su mamá

Visiblemente emocionada, Cazzu contó durante una conferencia de prensa que fue la propia Inti quien, al hablar de su futuro, afirmó con determinación que quería 'trabajar'. Ante la pregunta de su madre sobre en qué, la niña respondió: 'cantando, como vos'.
La artista destacó la personalidad independiente de su hija, quien desde pequeña ha demostrado autonomía, incluso en gestos cotidianos como los abrazos y besos. 'Ella es muy celosa de sus cachetes', confesó entre risas.
Cazzu explicó que Inti crece en un entorno rodeado de música y artistas, lo que presuntamente ha fortalecido su inclinación por el arte. La cantante aseguró que respeta profundamente los sueños de su hija y la apoya en su desarrollo personal.
La niña, hija de Cazzu y el cantante mexicano Christian Nodal, ha llamado la atención por su ternura y carácter firme. La revelación generó una ola de ternura entre los seguidores de la artista.