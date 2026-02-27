Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, quiere ser cantante como su mamá

La cantante argentina Cazzu reveló que su hija Inti ya manifestó su interés por la música y desea seguir sus pasos como intérprete. Durante una conferencia, contó que la niña mostró firmeza al expresar su deseo de 'trabajar cantando'.

Yelitza Espinoza el 27/02/2026 01:14 PM.
En Espectáculos y editada el 27/02/2026 01:37 PM.