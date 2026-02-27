Jim Carrey recibe el César Honorífico en París con emotivo discurso

...

Jim Carrey fue ovacionado en París al recibir el César Honorífico, máximo galardón del cine francés. El actor dedicó el premio a su padre, recordó sus raíces francesas y reflexionó sobre el arte de actuar con humor y profundidad.

