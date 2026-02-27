Ozzy Osbourne recibe homenaje póstumo en los Brit Awards 2026

La ceremonia, transmitida desde la Co-op Live arena de Manchester, culminó con una emotiva interpretación de "No More Tears", tema emblemático del álbum solista de 1991. Robbie Williams lideró la presentación, invitado personalmente por Sharon Osbourne, viuda del cantante.
El tributo reunió a un supergrupo formado por músicos que acompañaron a Ozzy a lo largo de su carrera: Zakk Wylde en guitarra, Adam Wakeman en teclados, Tommy Clufetos en batería y Robert Trujillo en bajo. La producción fue curada por Sharon Osbourne.
"Ozzy ha sido una fuerza poderosa en la música moderna", declaró Stacey Tang, presidenta del comité de los Brit Awards 2026. El cantante ya había participado en la ceremonia en 2008, junto a su familia, en un momento considerado icónico.
Este homenaje sigue al tributo previo en los Grammy 2026, donde Post Malone, Slash y otros músicos interpretaron "War Pigs". Los Brit Awards 2026 fueron presentados por Jack Whitehall y transmitidos por ITV1, ITVX y YouTube.