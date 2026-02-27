Scream 7 logra mejor preestreno de la historia en EU

Este resultado supera ampliamente los 5.7 millones recaudados por Scream VI en 2023 durante su lanzamiento inicial, según datos de Deadline. El sólido desempeño comercial posiciona a la nueva película como el lanzamiento más fuerte en la trayectoria de la marca slasher.
A pesar del éxito en taquilla, Scream 7 enfrenta una fría recepción crítica. La cinta apenas alcanzó poco más del 40% de aprobación en Rotten Tomatoes, una de las calificaciones más bajas en los casi 30 años de historia de la franquicia.
El contraste entre el respaldo del público y la desaprobación de los especialistas refleja un fenómeno común en sagas populares: el poder del fandom y la nostalgia sigue atrayendo espectadores, incluso ante críticas negativas.
Se proyecta que la película recaude entre 40 y 50 millones de dólares en su estreno internacional, lo que le permitiría superar los 44 millones de su antecesora. Sin embargo, aún está lejos del récord de la original de 1996, que recaudó más de 173 millones de dólares.