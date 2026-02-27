Scream 7 logra mejor preestreno de la historia en EU

La séptima entrega de la franquicia Scream recaudó 7.8 millones de dólares en su preestreno en Estados Unidos, el mejor debut en la historia de la saga, superando a Scream VI. Pese al éxito comercial, la película obtuvo apenas un 40% de aprobación en Rotten Tomatoes, una de las calificaciones más bajas de la serie.

