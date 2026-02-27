Presuntamente, Sergio Mayer gana 35 mil dólares semanales en La Casa de los Famosos

Según de Nigris, inicialmente se le ofrecieron 30 mil dólares semanales, pero tras negociaciones con la producción, la cifra se elevó. La participación en el reality presuntamente influyó en su decisión de solicitar licencia como diputado federal en Morena.
Konan Big, presente en la conversación, opinó que Mayer debe ganar más que los demás concursantes: "Se me hace que le están pagando más que todos. Porque para que dejen una diputación, se supone les está faltando el respeto".
De Nigris afirmó que para ambos, el entretenimiento prevalece sobre la política. También mencionó que Mayer tenía planeado pelear contra Alfredo Adame tras comentarios sobre su hijo, pero el combate no se concretó por su participación en el programa.
"Tanto para él como para Sergio Mayer, el entretenimiento es más importante que la política", aseguró Poncho de Nigris.