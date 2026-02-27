Presuntamente, Sergio Mayer gana 35 mil dólares semanales en La Casa de los Famosos

Poncho de Nigris reveló que Sergio Mayer negoció su salario en 'La Casa de los Famosos' de Telemundo y habría elevado su paga a 35 mil dólares semanales, más que otros participantes, tras dejar su diputación en Morena.

Yelitza Espinoza el 27/02/2026 01:14 PM.
En Espectáculos y editada el 27/02/2026 01:39 PM.