Susana Zabaleta arremete contra quienes se identifican como therian

...

La actriz Susana Zabaleta generó polémica al opinar sobre la comunidad therian durante una entrevista en el programa Hoy, donde usó un tono sarcástico y provocador. Sus declaraciones, que incluyeron una referencia a dar 'croquetas' y 'patadas', generaron reacciones divididas, incluso entre los conductores del matutino.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/02/2026 01:16 PM.
En Espectáculos y editada el 27/02/2026 01:57 PM.