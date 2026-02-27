Susana Zabaleta arremete contra quienes se identifican como therian

Con tono sarcástico y su característico estilo directo, Zabaleta afirmó: "Ojalá todas las mamás de todos esos les den de comer croquetas y que les den patadas hasta que entiendan lo que son".
Las declaraciones causaron reacción inmediata en el estudio. La conductora Tania Rincón respondió: "Bueno lo de las patadas ya estuvo muy fuerte. ¡Patadas no!".
El comentario de Zabaleta se dio en medio de una entrevista en la que también habló de sus nuevos proyectos artísticos. Además, reveló que su hija regresó a vivir con ella tras un incendio en su domicilio, situación que aún no ha sido resuelta.
Hasta el momento, la artista no ha emitido una aclaración adicional sobre sus declaraciones.