Warner Bros. demanda a ByteDance por uso de IA con personajes protegidos

Warner Bros. inició acciones legales contra ByteDance por permitir que su herramienta Seedance 2.0 genere contenido con personajes como Superman y Batman, presuntamente vulnerando derechos de autor. La empresa asegura que los usuarios no son responsables directos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/02/2026 04:05 PM.
En Espectáculos y editada el 27/02/2026 03:24 PM.