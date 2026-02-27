Warner Bros. demanda a ByteDance por uso de IA con personajes protegidos

Warner Bros. se encuentra en medio de una disputa legal contra ByteDance, propietaria de TikTok, por el uso de inteligencia artificial que genera contenido con personajes bajo protección de derechos de autor.
La demanda surge tras el lanzamiento de Seedance 2.0, una herramienta que permite crear videos hiperrealistas con figuras como Superman, Batman, Spider-Man y personajes de franquicias como Juego de Tronos.
Wayne Smith, vicepresidente legal de Warner Bros., envió una carta a John Rogovin, abogado general de ByteDance y exdefensor de los derechos de Warner, señalando que estos personajes son "el alma de nuestra empresa".
En redes sociales han proliferado clips como Batman contra Spider-Man o finales alternativos de películas populares, generados por usuarios con la IA de ByteDance.
Warner Bros. aclaró que los usuarios no son responsables directos de las infracciones, al considerarlos actores secundarios en el uso no autorizado del contenido.
La Asociación Cinematográfica y SAG-AFTRA ya expresaron su rechazo. Disney y Paramount también enviaron cartas de cese. ByteDance anunció que implementará salvaguardas para prevenir futuros conflictos legales.