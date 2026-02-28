Ferka publica mensaje tras polémica de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos

...

Ferka Quiroz habría enviado una indirecta a Sergio Mayer tras los recientes enfrentamientos del diputado en 'La Casa de los Famosos', donde enfrenta críticas por su comportamiento y presunta ventaja como figura pública.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/02/2026 07:14 AM.
En Espectáculos y editada el 27/02/2026 02:08 PM.