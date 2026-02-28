Ferka publica mensaje tras polémica de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos

Mayer, aún diputado federal, ha sido centro de críticas por su conducta en el reality de Telemundo, especialmente tras un altercado físico con el participante conocido como "El Divo", que generó reacciones negativas en redes.
El conflicto reavivó tensiones no solo dentro de la casa, sino también en el entorno mediático, donde Ferka y Mayer ya tenían diferencias públicas desde su paso por La Granja VIP.
En aquella ocasión, la conductora defendió a Natália Subtil, mientras que Mayer acusó a Ferka y a Linet Puente de revictimizar a su hijo, llegando incluso a anunciar una demanda.
Actualmente, Ferka compartió en X (antes Twitter): "Disfruto del karma", acompañado de un emoji de fuego, lo que muchos interpretaron como una respuesta irónica a la situación actual del exintegrante de Garibaldi.
La publicación rápidamente se volvió viral, alimentando los rumores de una posible indirecta. Hasta el momento, ni Ferka ni Mayer han hecho declaraciones directas al respecto.
