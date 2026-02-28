Juanes critica trato de gobierno de Trump a migrantes desde Viña del Mar

Durante una entrevista en el Festival de Viña del Mar, el cantautor colombiano Juanes criticó el trato que el gobierno de Donald Trump ha dado a los migrantes, al considerar que las redadas han generado situaciones muy difíciles para la comunidad latina en EE.UU.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/02/2026 08:00 AM.
En Espectáculos y editada el 01/03/2026 07:06 AM.