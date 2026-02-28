Juanes critica trato de gobierno de Trump a migrantes desde Viña del Mar

El cantautor colombiano Juanes utilizó su paso por el Festival Internacional de Viña del Mar para pronunciarse sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos. En una entrevista ofrecida desde Chile, Juanes criticó presuntamente el trato que ha recibido la comunidad latina bajo la administración de Donald Trump.
"La gran mayoría han sido personas muy juiciosas que han trabajado mucho y que han dado mucho a los Estados Unidos", afirmó Juanes, quien destacó el aporte histórico de la inmigración al desarrollo del país norteamericano.
El artista de Medellín señaló que las redadas de migrantes ordenadas por el gobierno de Trump han generado momentos "muy difíciles" para miles de familias. Consideró que Estados Unidos es hoy una potencia gracias a la "mezcla de culturas" y al esfuerzo de quienes han llegado desde otros países.
"El país de hace dos décadas era un lugar donde te podrías sentir muy seguro de alguna manera, pero llegó el 11 de septiembre y lo cambió todo y, después, la crisis del 2008 y el covid", reflexionó Juanes, quien esta semana recibió en Miami el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria.
Durante la ceremonia, el ganador de 29 Grammy y Latin Grammy apareció con una camiseta que decía 'Aquí se habla español', en un gesto simbólico de orgullo latino. Además, anunció su nueva gira internacional y el lanzamiento de su álbum JuanesTeban, coproducido con el argentino Nico Cotton y previsto para el 6 de marzo.
"Un día hablando con Joaquín Sabina me decía que estaba esperando a hacer la mejor canción. Todavía no ha llegado su mejor canción. A mí eso me hace sentir vivo", concluyó.