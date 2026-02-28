Matisse exalta la melancolía en su nuevo disco 'El Ayer'

Matisse lanzó 'El Ayer', un álbum dirigido a quienes sienten que la música actual ya no les habla. Con colaboraciones de Cristian Castro y Leonel García, el disco evoca baladas emotivas y momentos clave de la vida, reivindicando un sonido que, presuntamente, aún tiene sentido para su audiencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/02/2026 10:08 AM.
En Espectáculos y editada el 01/03/2026 07:08 AM.