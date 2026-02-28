Matisse exalta la melancolía en su nuevo disco 'El Ayer'

Este 26 de febrero, Matisse presentó 'El Ayer', su más reciente producción musical. El álbum llega en medio de un fin de semana con estrenos internacionales de Gorillaz y Bruno Mars, pero se distingue por su enfoque íntimo y nostálgico.
Formado por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torre, el trío asegura que el disco está pensado para quienes crecieron con baladas que 'dolían bonito'. En un comunicado, indicaron que 'El Ayer' busca hablarle a quienes sienten que la radio ya no cuenta sus historias.
El track principal, 'Hipotéticamente', es una declaración de amor desde lo que pudo ser. Explora el terreno de las posibilidades no realizadas, con una letra cargada de anhelo y sutileza.
Más que un lanzamiento, 'El Ayer' es una postura. Un recordatorio de que, para muchos, la música aún tiene sentido cuando evoca el pasado con honestidad y sentimiento.